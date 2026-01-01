Dünya Yeditepe'de, Yeditepe Dünyada

“Yeditepe Üniversitesi olarak dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri ve akademisyenleri aynı kampüste buluşturuyor, küresel ölçekte yaptığımız anlaşmalarla da öğrencilerimizin farklı ülkelerle etkileşim halinde olmasını sağlıyoruz. Böylece gençlerimize bu deneyimi mezun olmadan önce yaşatıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki geleceğin başarılı profesyonelleri, kendi alanlarında uzmanlaşırken farklı kültürlerle etkili iletişim kurabilen, değişime uyum sağlayan ve uluslararası ortamlarda değer üretebilen bireyler olacaktır.

‘Dünya Yeditepe’de, Yeditepe Dünya’da’ anlayışımız da tam olarak bu yaklaşımı ifade ediyor. Dünyayı kampüsümüze taşıyor, öğrencilerimizi bilgi, araştırma, girişimcilik ve uluslararası iş birlikleriyle dünyanın her yerinde rekabet edebilecek donanımla yetiştiriyoruz. Üniversite tercihi yapacak gençlerin de seçecekleri üniversitenin kendilerine yaşam boyu sürecek küresel bir vizyon kazandırıp kazandırmayacağını değerlendirmelerini öneriyorum.”