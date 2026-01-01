Araştırma, tüketici beklentilerinin tüm hizmet standartlarında yükseldiğini ve bu durumun sektör açısından müşteri deneyimini geliştirmek için önemli fırsatlar barındırdığını gösteriyor. Sektör en güçlü performansını uygulama ve internet sitesi deneyimi (yüzde 72) ile teslimat (yüzde 68) alanlarında sergilerken, tüketicilerin en çok önem verdiği güven ve tüketicinin korunması (yüzde 57) ile fiyat ve şeffaflık (yüzde 56) gelişime en açık alanlar olarak öne çıkıyor. Araştırmanın öne çıkan bazı bulguları şöyle:

•E-ticarette yeni sermaye: Güven: Araştırmaya göre güven, tüketicilerin bugün beklediği her şeyin tam merkezinde yer alıyor. Türkiye genelinde güven ve tüketicinin korunması hem her e-ticaret markasının sunması gereken temel bir standart olarak (yüzde 48) hem de alışveriş yapılacak yerin seçiminde en belirleyici faktör olarak (yüzde 39) ilk sırada yer alıyor. Tüketicilere göre ödeme ve kişisel bilgilerin güvende olması (yüzde 48), satın alınan ürünlerin orijinal olduğundan emin olabilmek (yüzde 40) ve bir sorun yaşandığında platformun destek olması (yüzde 38) güveni en çok güçlendiren unsurlar arasında bulunuyor. Tüketicilere göre güvene en çok zarar veren deneyimler ise yanlış veya hasarlı ürünle ilgili sorunların çözümsüz kalması, ürünlerin orijinalliğine dair endişeler ve ödeme ya da kişisel veri güvenliğinin ihlal edilmesi.

•Düşük fiyat bile güvenin önüne geçemiyor: Araştırma, güvenin ne kadar belirleyici olduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Sonuçlara göre güven artık fiyatın bile önüne geçiyor. Online alışveriş yapanların yüzde 69'u, aynı ürün yüzde 10 daha ucuza satılsa bile tanımadığı bir platform yerine bildiği ve güvendiği bir yeri tercih edeceğini söylüyor. Güvenin sarsılmasının affedilmediği bir ortamda, ürün orijinalliği ve tüketicinin korunması artık bir tercih olmaktan çıkıp bir ön koşula dönüşmüş durumda.

•Teslimatta yeni standart: Hem hızlı hem ücretsiz: Araştırmaya göre tüketiciler için iyi bir teslimat deneyimi yalnızca mümkün olan en yüksek hızdan ibaret değil, güvenilirlik ve öngörülebilirlik de en az hız kadar önemli. Online alışveriş yapanların yüzde 81 ile büyük çoğunluğu hızlı teslimatın en geç iki gün içinde gerçekleşmesini bekliyor. Tüketiciler arasında en yaygın beklenti ise yüzde 45 ile ertesi gün teslimat. Buna karşılık yüzde 66'sı, ücretli ertesi gün teslimat yerine üç gün içinde ücretsiz teslimatı tercih ediyor. Sonuçlar teslimatta artık yeni standardın hız ile ücretsiz teslimatı bir arada sunmak olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre tüketici için değer ve güvenilirlik, salt hızın önüne geçiyor. Bunların yanı sıra Amazon müşterilerinin mevcut teslimat deneyimine ilişkin değerlendirmeleri de sektör ortalamasının üzerinde bulunuyor.

•Yeni dönemin standardı yapay zekâ: Araştırma, online alışveriş yapan her iki tüketiciden birinin yapay zekâ destekli alışverişe açık olduğunu da ortaya koyuyor. Yapay zekâdan öne çıkan beklenti ise daha fazla ürün önerisi sunmak değil, satın alma deneyimini daha kolay ve daha güvenli hâle getirmek. Tüketicilerin yapay zekâda en çok değer verdiği kullanım alanları şunlar: fiyat takibi (yüzde 33), ürün orijinalliği ve güvenilir satıcı konusunda uyarı (yüzde 31), aradığı ürünü daha hızlı bulma (yüzde 27) ve müşteri yorumlarının özetlenmesi (yüzde 27).