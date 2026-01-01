KEMİK ERİMESİ SESSİZ İLERLİYOR: BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN!

Osteoporoz, yani kemik erimesi; kemik kütlesinin azalması ve kemik dokusunun zayıflaması sonucu ortaya çıkan bir iskelet hastalığıdır. Bu durum, kemiklerin daha kırılgan hale gelmesine ve kırık riskinin artmasına yol açar.
Sağlıklı kemik yapısında iç kısım petek benzeri küçük boşluklardan oluşur. Osteoporoz geliştiğinde bu boşluklar büyür, kemik yoğunluğu azalır ve kemik daha güçsüz bir hale gelir. Kemiğin dış tabakası da incelerek dayanıklılığını kaybedebilir.
Osteoporoz her yaşta görülebilse de özellikle ileri yaşlarda ve kadınlarda daha sık ortaya çıkar. Araştırmalar, Türkiye’de 50 yaş üzerindeki kişilerin yarısında düşük kemik yoğunluğu bulunduğunu, her 4 kişiden 1’inde ise osteoporoz görüldüğünü ortaya koyuyor.
Kemik erimesi çoğu zaman sinsi ilerler. Hastalık, uzun süre belirgin bir şikâyet oluşturmadan devam edebilir. En sık dikkat çeken belirtilerden biri, omurgadaki küçük kırıklara bağlı gelişen sırt ağrısıdır. Bunun yanında kamburluk ve boy kısalması da osteoporozun işaretleri arasında yer alabilir.
Bazı alışkanlıklar, menopoz ve andropoz dönemi ya da fiziksel etkenler osteoporoz riskini artırabiliyor. Özellikle şu faktörlere dikkat edilmesi gerekiyor:
• Yetersiz kalsiyum alımı
• D vitamini ve K2 vitamini eksikliği
• Magnezyum, çinko ve bor gibi kemik metabolizmasında rol oynayan mikro besinlerin yetersiz alınması
• C vitamini eksikliği
• Yetersiz fiziksel aktivite
• Menopoz döneminde olmak
• Çocukluk ve ergenlikte yeterince kalsiyum alınmamış olması
• Sigara kullanımı
• Fazla tuz tüketimi
• Boy / kilo oranının ideal aralıkta olmaması
• Sık düşme öyküsü
• Aşırı alkol tüketimi
• Kemik metabolizmasını etkileyebilen bazı ilaçların kullanımı
Uzmanlara göre kişisel risk faktörlerini göz önünde bulundurularak erken dönemde önlem almak büyük önem taşıyor. Osteoporozun oluşmasını önlemek ve ilerlemesini yavaşlatmak için günlük yaşam alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerekiyor.
• Yeterli kalsiyum ve D vitamini alımına özen gösterin.
• K2 vitamini, magnezyum ve çinko gibi destekleyici besin ögelerini ihmal etmeyin.
• Yeterli protein içeren dengeli bir beslenme düzeni oluşturun.
• Düzenli egzersizi günlük yaşamın parçası haline getirin.
• Sigara ve aşırı alkol kullanımından kaçının.
• Çay, kahve ve diğer kafeinli içecekleri aşırı tüketmemeye dikkat edin.
• Düşme riskini artırabilecek çevresel faktörleri ortadan kaldırın.
Kemik erimesi, çoğu zaman geç fark edilen ancak yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir sağlık sorunu. Bu nedenle özellikle risk grubunda yer alan kişilerin kemik sağlığını koruyacak adımları erken dönemde atması büyük önem taşıyor.
Düzenli yaşam alışkanlıkları ile birlikte kalsiyum, K2 vitamini, D vitamini ve magnezyumu bir arada içeren takviyelerin kullanımı da kemiklerin korunmasına katkı sağlayabiliyor.