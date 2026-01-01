KEMİK ERİMESİ SESSİZ İLERLİYOR: BU BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN!

Osteoporoz, yani kemik erimesi; kemik kütlesinin azalması ve kemik dokusunun zayıflaması sonucu ortaya çıkan bir iskelet hastalığıdır. Bu durum, kemiklerin daha kırılgan hale gelmesine ve kırık riskinin artmasına yol açar.

Sağlıklı kemik yapısında iç kısım petek benzeri küçük boşluklardan oluşur. Osteoporoz geliştiğinde bu boşluklar büyür, kemik yoğunluğu azalır ve kemik daha güçsüz bir hale gelir. Kemiğin dış tabakası da incelerek dayanıklılığını kaybedebilir.

Osteoporoz her yaşta görülebilse de özellikle ileri yaşlarda ve kadınlarda daha sık ortaya çıkar. Araştırmalar, Türkiye’de 50 yaş üzerindeki kişilerin yarısında düşük kemik yoğunluğu bulunduğunu, her 4 kişiden 1’inde ise osteoporoz görüldüğünü ortaya koyuyor.