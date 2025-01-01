GENÇLER ‘TÜRKİYE’DE KALMALI MIYIM,GİTMELİ MİYİM’ DİYE SORUYOR!

Depreme dayanıklı altyapısıyla öne çıkan Yeditepe Üniversitesi kampüsü, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, doğayla iç içe konumlanan yerleşimiyle, öğrenci yurtları, bilgi merkezi, sanat ve spor tesisleri, yürüyüş yolları, geniş yeşil alanları, etkinlik merkezleriyle yalnızca bir eğitim ortamı değil, aynı zamanda güvenli ve donanımlı bir yaşam alanıdır.

Mezunlar: Güçlü, aktif ve ilham verici

60 bine yakın mezun topluluğu, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri için yalnızca güçlü bir dayanışma ağı değil, aynı zamanda değerli bir ilham kaynağıdır.

Mezunlar, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan, Fortune 500 şirketlerine kadar pek çok alanda önemli görevler üstlenir.

Güçlü mezun ağı ve kariyer desteğiyle öğrencilere ömür boyu yol arkadaşlığı sunulur.

Öğrencilerin daha mezun olmadan iş dünyasına adapte olmasına ve doğru bağlantılar kurmasına katkı sağlanır.

Kariyer gelişimi için yaşam boyu yol arkadaşlığı

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerinin üniversite yaşamlarının ilk gününden itibaren kariyer adımlarını keşfetmesine destek olur.

İş, meslek veya kariyer değişikliği planlayan mezunlar için rehberlik sunar.

Her geçen yıl daha da büyüyen Yeditepe ailesinin tüm öğrenci ve mezunlarını farklı projelerle bir araya getirerek birlikte öğrenip gelişebilecekleri güçlü bir platform sunar.