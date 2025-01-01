GENÇLER ‘TÜRKİYE’DE KALMALI MIYIM,GİTMELİ MİYİM’ DİYE SORUYOR!

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, beyin göçünün gençlerin potansiyelini geliştirme arzusunun doğal bir sonucu olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: “Gençler kendi ülkelerinde güçlü bir üniversitede okuyarak uluslararası fırsatlara ulaşabilir. Çift diploma programları, Erasmus değişim olanakları, yabancı dil destek programları gibi uygulamalar, gençlerin Türkiye’de okurken küresel deneyim kazanmasını sağlar.”
Üniversite tercihi, yeni bir yaşam biçimine, yeni bir gelecek vizyonuna katılma kararıdır. Yeditepe Üniversitesi, 1996’dan bu yana bilimi ve aklı merkeze alarak on binlerce gencin yeni hayatına sağlam bir başlangıç yapmasına öncülük ediyor.
Yeditepe Üniversitesi, farklı ilgi alanlarına sahip tüm gençlere kapılarını açan geniş bir akademik yelpazeye sahiptir. Ayrıca öğrenciler, ilgi ve hedeflerine uygun olarak çift ana dal yaparak iki diploma alabilir veya yan dal programlarından yararlanarak yan dal sertifikasına sahip olabilir.
Yeditepe Üniversitesi’nin fakültelerinin sahip olduğu ulusal ve uluslararası akreditasyonlar, öğrencilere dünya çapında rekabet gücü kazandırır.
Örneğin, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, CODA akreditasyonu sayesinde ABD diplomasına eşdeğer bir diploma alır ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diş hekimliği mezunlarıyla aynı hak ve ayrıcalıklara sahip olur.
Yeditepe Üniversitesi, ABD, Kanada, Almanya gibi birçok ülkenin prestijli üniversiteleriyle yaptığı anlaşmalar sayesinde öğrencilerine çift diploma olanağı sunar. Dünya genelinde 42’den fazla ülkedeki 400’ün üzerinde stratejik iş birliği, Erasmus+ ve değişim programları sayesinde öğrenciler uluslararası projelerde, araştırma iş birliklerinde, eğitim, staj ve proje çalışmalarında aktif rol alarak küresel düzeyde deneyim kazanır. Bu geniş uluslararası ağ, Yeditepe öğrencilerinin dünya ile entegre bir akademik yolculuk yaşamasına olanak tanır.
Yeditepe Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda yetkin, deneyimli, güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Akademisyenler, bilimsel yayınları, güncel araştırmaları ve sektörel iş birlikleriyle öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun, donanımlı bir eğitim almasını sağlar.
Yeditepe Üniversitesi, 14 araştırma merkezine ve 500’den fazla laboratuvara sahip güçlü bir bilimsel altyapı sunar. Bu geniş altyapı, mühendislikten sağlığa kadar çok çeşitli alanlarda teorik ve uygulamalı araştırmaların yürütülmesine olanak tanır. Örneğin, üniversitedeki Bilişim ve Yapay Zekâ Araştırma Merkezi’nde hem kuramsal hem de uygulamalı yapay zekâ projeleri geliştirilmektedir.
Üniversitenin araştırma çıktıları ulusal ve uluslararası düzeyde tescillenen patentlerle belgelenmiştir. Yeditepe Üniversitesi’nin bugüne kadar 330’dan fazla patent başvurusu onaylanmış, 450’ye yakın Ar-Ge projesi yürütülmüştür. Bu veriler, Yeditepe’nin teknoloji transferi ve yenilikçi fikirlerin ticarileştirilmesi konusundaki etkinliğini gösterir.
Yeditepe Üniversitesi, kök hücre ve gen terapisi, kanser tedavisi, sanal gerçeklik, yapay zekâ ve benzeri birçok stratejik alanda öne çıkan projelere ev sahipliği yapar.
Örneğin, Kök Hücre ve Gen Tedavi Mükemmeliyet Merkezi, kanser ve nörodejeneratif hastalıklara yönelik yenilikçi tedavi protokolleri geliştirir. Davranışsal Bilimler VR Laboratuvarı, sosyal bilimler araştırmalarında 3D sanal gerçeklik ortamı kullanarak insan davranış ve tutumlarını incelemeyi sağlar. Bilişim ve Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi yapay Zekâ ve bilişim teknolojileri alanında bilimsel araştırmalar yürütmektedir.
YUTTO Teknoloji Transfer Ofisi: Öğrencilere; fikirden ürüne, eğitim, mentorluk, prototip ve yatırımcı ağı desteği sunar.
7Tepe Yeni Fikir: Erken aşama hızlandırma programı; teknoloji odaklı girişimlere eğitim, mentorluk, ofis olanağı sağlar.
Girişim Atölyesi: Kuluçka girişimlerine ofis, mentorluk, prototip ve yatırımcı desteği verir.
Teknopark İstanbul: Ar-Ge merkezi; laboratuvar altyapısı ve sanayi iş birlikleriyle projeleri destekler.
Öğrenci Girişimciliği: Kulüplerle gençlerin liderlik ve iş fikirlerini geliştirmesi desteklenir.
Depreme dayanıklı altyapısıyla öne çıkan Yeditepe Üniversitesi kampüsü, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, doğayla iç içe konumlanan yerleşimiyle, öğrenci yurtları, bilgi merkezi, sanat ve spor tesisleri, yürüyüş yolları, geniş yeşil alanları, etkinlik merkezleriyle yalnızca bir eğitim ortamı değil, aynı zamanda güvenli ve donanımlı bir yaşam alanıdır.
Mezunlar: Güçlü, aktif ve ilham verici
60 bine yakın mezun topluluğu, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri için yalnızca güçlü bir dayanışma ağı değil, aynı zamanda değerli bir ilham kaynağıdır.
Mezunlar, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan, Fortune 500 şirketlerine kadar pek çok alanda önemli görevler üstlenir.
Güçlü mezun ağı ve kariyer desteğiyle öğrencilere ömür boyu yol arkadaşlığı sunulur.
Öğrencilerin daha mezun olmadan iş dünyasına adapte olmasına ve doğru bağlantılar kurmasına katkı sağlanır.
Kariyer gelişimi için yaşam boyu yol arkadaşlığı
Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerinin üniversite yaşamlarının ilk gününden itibaren kariyer adımlarını keşfetmesine destek olur.
İş, meslek veya kariyer değişikliği planlayan mezunlar için rehberlik sunar.
Her geçen yıl daha da büyüyen Yeditepe ailesinin tüm öğrenci ve mezunlarını farklı projelerle bir araya getirerek birlikte öğrenip gelişebilecekleri güçlü bir platform sunar.
Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerinin üniversiteye uyum sürecini ve akademik gelişimini desteklemek amacıyla oryantasyon programı, akran danışmanlığı, eğitim danışmanlığı gibi programlar yürütür. Bu programlar sayesinde öğrencilerin üniversite deneyimi kişisel, sosyal ve entelektüel açıdan zenginleşir, akademik başarıları desteklenir. Öğrenciler, öğrenmeye açık, potansiyelini keşfeden, kendine güvenen ve farkındalık sahibi bireyler olarak yetişir.
PrePlus Academy’de isteyen öğrencilere, kişisel gelişimi destekleyen ders ve seminerlerle; örneğin işletmeden uluslararası finansa, bilgi güvenliği teknolojilerinden yazılım geliştirmeye, ekonomiden psikolojiye kadar birçok konuda geniş bir yelpazede bilgi sunulur.
Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerin üniversite yaşamına adapte olmalarına, çevreleriyle iletişimlerini güçlendirmelerine, sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine destek olur. Öğrenciler; sınav stresi, üniversiteye uyum, arkadaşlık ilişkileri, verimli ders çalışma yöntemleri gibi pek çok konuda destek alabilir.
Yeditepe’de güncel kültür-sanat etkinlikleri kampüsle buluşur. Konserlerden kültür sanat yarışmalarına, festivallerden müzik prodüksiyonuna, yapımcılık ve şan tekniklerinden ekolojik baskıya kadar farklı alanlarda atölyeler düzenlenir. Düzenlenen geziler, sergi turları, tiyatro ve sinema gibi etkinliklerle öğrenciler şehirle bütünleşen kültürel bir deneyim yaşar.
Yeditepe Üniversitesi 49 öğrenci kulübüne sahiptir. Öğrenciler bu kulüpler aracılığıyla düzenledikleri etkinlikler sayesinde takım çalışması, iletişim, proje yönetimi ve iş ağı geliştirme gibi yetkinlikler kazanarak hem eğlenir hem gelişir.
Vakıf üniversiteleri arasında en fazla müsabakaya katılan birinci üniversite olan Yeditepe Üniversitesi, akademik alanda gösterdiği başarılarını sporla da pekiştirir. 48 spor takımıyla, öğrencilerine hem rekabet hem de takım ruhu kazandıran güçlü bir spor kültürü sunar.
Yeditepe Üniversitesi’nde görev yapan diyetisyenler, isteyen öğrencilere sağlıklı beslenme ve diyet hizmeti sunar. Öğrencilerin sürdürülebilir sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması desteklenir ve tam bir iyilik halinde, sağlıklı bir yaşam biçimi benimsemelerine katkı sağlanır.
Yeditepe Üniversitesi, UI GreenMetric listesinde Türkiye’nin en yeşil vakıf üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer alır. Kendi elektriğini güneş enerji santraliyle üreten, atık yönetimi ve çevre bilinciyle örnek bir kampüs düzenine sahiptir. Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı üyesidir.