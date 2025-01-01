Geleneksel sarı bezler yapılan araştırmalara göre evdeki en fazla bakteri barındıran eşyalar arasında yer alıyor. Klozet kapağından bile daha fazla bakteri taşıyabilen bu temizlik ürünleri, özellikle gıdayla temas eden yüzeylerde ciddi sağlık riski oluşturabiliyor.

Sleepy, bu soruna modern, pratik ve güvenli bir çözüm sunuyor: “Türkiye'de ilk ve tek gıdaya temas eden yüzeyler için parfümsüz özel olarak formüle edilen yeni Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu”