Geleneksel sarı bezler yapılan araştırmalara göre evdeki en fazla bakteri barındıran eşyalar arasında yer alıyor. Klozet kapağından bile daha fazla bakteri taşıyabilen bu temizlik ürünleri, özellikle gıdayla temas eden yüzeylerde ciddi sağlık riski oluşturabiliyor.
Sleepy, bu soruna modern, pratik ve güvenli bir çözüm sunuyor: “Türkiye'de ilk ve tek gıdaya temas eden yüzeyler için parfümsüz özel olarak formüle edilen yeni Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu”
• Hijyenik ve Tek Kullanımlık:
Sarı bez ve bezlerde oluşan bakteri riskine son. Her temizlikte temiz bir yüzey.
• Doğal İçeriklerle Zenginleştirilmiş:
Greyfurt, limon, portakal ve bergamot yağlarıyla ferah ve güvenli temizlik.
• Kalın, Dayanıklı ve Geniş Boyutlu:
Standart havlulardan daha güçlü temizlik performansı.
• Gıdayla Temasa Uygun:
Tezgahlar, kesme tahtaları ve mutfak gereçleri için özel olarak geliştirildi.
• Durulama Gerektirmez:
Temizle ve bırak – zaman kazandırır, ekstra iş çıkarmaz.
Tezgah, kesme tahtası, mutfak gereçleri gibi gıdaya temas eden yüzeylerde güvenle kullanılabilen Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu, pratikliği ve güvenliği bir araya getirerek mutfaklarda hijyenin tanımını değiştiriyor. Geleneksel yöntemlerin aksine, bakteri barındırmayan, doğal ve güçlü bir temizlik sunuyor. Bu ürünle artık sadece temizlik değil, aynı zamanda sağlık da elinizde.
Sleepy Easy Clean Süper Mutfak Havlusu ile artık mutfaklarınızda gizli tehlikelere yer yok.
Doğal içerik + Tek kullanımlık hijyen + Pratik temizlik = Yeni mutfak alışkanlığınız