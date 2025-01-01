NE SADECE PROBİYOTİK, NE SADECE PREBİYOTİK SENİN İHTİYACIN SİNBİYOTİK: PROSYN

Yoğun stres, düzensiz beslenme, hareketsizlik, uykusuzluk derken… Vücudumuzun dengesi kolayca bozulabiliyor. Özellikle sindirim sistemi bu dengesizliklerden ilk etkilenen yerlerin başında geliyor. Peki ikinci beynimiz bağırsaklarımızı ve dolayısıyla tüm bedenimizi yeniden dengeye kavuşturmanın yolu ne olabilir?
Cevap oldukça basit: Sinbiyotik
Probiyotikler; bağırsaklarımızda yaşayan, sağlığımızı destekleyen canlı mikroorganizmalardır. Kısacası, “iyi bakteriler” diyebiliriz. Yoğurt, kefir, fermente turşular ve bazı takviyeler aracılığıyla vücudumuza alınabilirler.
Prebiyotikler; probiyotiklerin “besini” olarak tanımlanabilir.
Yani probiyotik bakterilerin bağırsaklarda çoğalması ve etkin olabilmesi için ihtiyaç duyduğu, sindirilemeyen lifli maddelerdir.
Soğan, sarımsak, muz, yer elması, kuşkonmaz gibi bitkisel besinlerde bulunur.
Prebiyotikler, probiyotik bakterilerin büyümesini teşvik ederek bağırsak florasının dengede kalmasını sağlar, sindirim sistemi düzgün çalışır ve bağışıklık sistemi desteklenir.
Sinbiyotik, probiyotik ve prebiyotiğin birleşimidir. Yani hem canlı faydalı bakterileri (probiyotik) hem de bu bakterilerin gelişmesini sağlayacak besinleri (prebiyotik) aynı anda içerir.
Bu ikili birliktelik, probiyotiklerin bağırsakta daha iyi tutunmasına ve daha uzun süre fayda sağlamasına yardımcı olur. Bu sayede hem sindirim hem de bağışıklık sistemi çok daha güçlü bir şekilde desteklenir.
Özetle, prebiyotikler ve probiyotikler birlikte çok daha güçlüdür!
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