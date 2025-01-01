NE SADECE PROBİYOTİK, NE SADECE PREBİYOTİK SENİN İHTİYACIN SİNBİYOTİK: PROSYN

Probiyotik+Prebiyotik = Sinbiyotik

Sinbiyotik, probiyotik ve prebiyotiğin birleşimidir. Yani hem canlı faydalı bakterileri (probiyotik) hem de bu bakterilerin gelişmesini sağlayacak besinleri (prebiyotik) aynı anda içerir.

Bu ikili birliktelik, probiyotiklerin bağırsakta daha iyi tutunmasına ve daha uzun süre fayda sağlamasına yardımcı olur. Bu sayede hem sindirim hem de bağışıklık sistemi çok daha güçlü bir şekilde desteklenir.

Özetle, prebiyotikler ve probiyotikler birlikte çok daha güçlüdür!

Ne sadece probiyotik, ne sadece prebiyotik! Senin ihtiyacın 'Sinbiyotik'

Probiyotik mikroorganizmalar bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur. 'Sinbiyotik' Prosyn, 9 farklı orijinal probiyotik ve prebiyotik lifleriyle gerçek sinbiyotik etki sunar.

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