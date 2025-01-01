Türkiye’de En Popüler Özel Ders Alanı İngilizce

Ebeveynler için çocuklarının mutluluğu, güvenliği ve gelişimi her şeyin önünde geliyor. Onlarla ilgili her konuda en doğru ve en iyi adımları atmak, onları özgüvenli ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefleri arasında yer alıyor. Geleceğin teknoloji, bilim ve yeni mesleklerle şekillendiği bu dünyada, çocuklara verilebilecek en değerli ve en stratejik hediyenin ne olduğu sorusu ise her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.
Türkiye genelinde yüzlerce ebeveynle gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, bu soruya dair son derece net bir tablo ortaya koyuyor. Bilinçli anne babalar, çocuklarının geleceği için artık tesadüflere yer bırakmıyor ve neredeyse tek bir ağızdan aynı şeyi söylüyorlar.
Novakid’in 251 ebeveynin katıldığı 2025 yılına ait Kullanıcı Anketi sonuçlarına göre, Türkiye’de çocukların okul dışında en çok yöneldiği aktivitelerin başında sanat etkinlikleri, özel dersler ve spor programları geliyor. Ailelerin %68’i çocuklarını sanat etkinliklerine, %66’sı özel derslere, %65’i ise spor programlarına yönlendiriyor. Sanat ve spor, çocukların yaratıcılık ve özgüven gelişimine katkı sağlarken eğitimde öne çıkan konu açık ara İngilizce. Novakid’in 572 ebeveynin katılımıyla gerçekleştirdiği Ders Dışı Etkinlikler Anketi ise, özel dersler arasında İngilizce’nin %91 oranla en fazla ilgi gören alan olduğunu ortaya koyuyor.
Ebeveynlerin bu tercihi, artık sadece okul başarısıyla sınırlı değil. Çocuklarının erken yaşta İngilizce öğrenmesini sağlayarak onların uluslararası iletişim becerilerini güçlendirmek ve gelecekteki kariyer fırsatlarını artırmak istiyorlar. Araştırmaya göre çocukların %72’si İngilizceyi ücretli ders dışı eğitimler aracılığıyla öğreniyor. Bu eğilim, ailelerin İngilizce’yi artık “geleceğe yapılan yatırım” olarak gördüğünü net biçimde ortaya koyuyor.
Novakid’in gerçekleştirdiği Ders Dışı Etkinlikler Anketi ayrıca ebeveynlerin önemli bir kısmının okul müfredatındaki İngilizce eğitiminin yeterli olmadığını düşündüğünü de gösteriyor.
Katılımcıların %73’ü okulda verilen İngilizce derslerinin eksik kaldığını, %48’i ise çocuklarının bu derslerde geri kaldığını ifade ediyor. Bu durum, ailelerin yalnızca akademik başarıyı değil, çocuklarının küresel iletişim becerilerini de önemsediğini ortaya koyuyor. Özellikle erken yaşta İngilizce öğrenmenin ileride sağlayacağı avantajların farkında olan ebeveynler, çocuklarını okul dışında özel derslere ve çevrimiçi platformlara yönlendiriyor.
Ebeveynlerin bu arayışına yanıt veren platformlardan biri de Novakid. Online İngilizce eğitim platformu, dersleri oyunlaştırılmış bir yapı, eğlenceli aktiviteler ve ölçülebilir ilerleme raporlarıyla sunarak, çocukların ilgisini canlı tutuyor. Bu sayede İngilizce öğrenmek çocuklar için sıkıcı bir zorunluluk değil, keyifli bir deneyime dönüşüyor. Ebeveynler açısından ise bu sistem, çocuklarının gelişimini yakından izlemelerini ve yatırımlarının karşılığını somut olarak görmelerini sağlıyor.
Yapılan iki araştırmanın ortak sonucu oldukça net. Türkiye’deki aileler, çocuklarının gelişiminde bütünsel bir yaklaşımı benimsiyor. Sanat ve spor, yaratıcılık ile dayanıklılığı güçlendirirken İngilizce eğitimi, çocukların gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilen, dünyayla bağlantı kurabilen bireyler olmasını sağlıyor.
Artık hiçbir şey tesadüfe bırakılmıyor. Ebeveynler, çocuklarının potansiyeline yatırım yaparak onların dünyaya daha güçlü adımlar atmasını hedefliyor. Bu yolculukta İngilizce eğitimi onların en değerli yol arkadaşlarından biri haline geliyor.
Novakid’in sırrı, İngilizce'yi çocukların zihnindeki "zorunlu ödev" algısından çıkarıp "günün en sevilen oyun saati" haline getirmesidir. Her ders, çocuğunuzu içine çeken renkli animasyonlar, heyecanlı interaktif oyunlar ve onların hayal dünyasına hitap eden hikâyelerle dolu. Çcouğunuz, anadili İngilizce olan öğretmeniyle eğlenirken farkına bile varmadan yeni kelimeler öğrenir ve en önemlisi, dili aktif olarak kullanır.
Bu basit bir dil eğitiminden çok bir yatırım. UNESCO verileri, İngilizce bilen bireylerin küresel iş piyasasında %34'e varan oranda daha fazla gelir elde ettiğini gösteriyor. Bilimsel araştırmalar ise 4-12 yaş aralığında ikinci bir dil öğrenmenin beynin problem çözme ve yaratıcılık merkezlerini geliştirdiğini kanıtlıyor. Novakid'in tam da bu "altın yaş aralığına" odaklanmasının sebebi bu.
2017'den bu yana 20 milyondan fazla ders, dünya çapında 880.000'den fazla öğrenci ve sadece Türkiye'de 200.000'den fazla çocuğun İngilizce ile tanışma hikayesi... Bu rakamlar, bir eğitim modelinin ne kadar doğru çalıştığının en güzel kanıtı.
Sözlerin en iyisi, bizzat deneyimlenendir. Novakid, tüm ailelere bu eğlenceli ve etkili eğitim dünyasını risksiz bir şekilde tanımaları için ücretsiz bir deneme dersi sunuyor. Gelin, çocuğunuzun anadili İngilizce olan bir öğretmenle ne kadar keyifli bir ders geçirdiğini ve İngilizce'yi nasıl sevdiğini ilk elden görün.