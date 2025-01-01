OKULA DÖNÜŞTE ÇOCUĞUNUZA EN KIYMETLİ HEDİYE: AKICI İNGİLİZCE

Dünya hızla değişiyor. Geleceğin iş dünyası, teknoloji ve bilim dili İngilizce ile şekilleniyor. Bugün bir çocuğun İngilizce konuşabilmesi ders notlarını yükseltmekten yurtdışı eğitim fırsatları ve uluslararası kariyer olanaklarına kadar pek çok kapıyı aralıyor. Ancak ebeveynler için asıl mesele, bu beceriyi çocuklarına doğru, etkili ve eğlenceli bir yolla kazandırmak. İşte tam bu noktada ödüllü çevrimiçi İngilizce platformu Novakid devreye giriyor.
Novakid, 4-12 yaş arası çocuklara özel hazırladığı bire bir dersler, grup konuşma pratiği seansları, sertifikalı anadili İngilizce olan veya anadil seviyesinde konuşan öğretmen kadrosu ve oyun temelli müfredatıyla okula dönüş dönemini İngilizceye güçlü bir başlangıca dönüştürüyor.
Novakid 2017’de kurulmasından bu yana 20 milyondan fazla ders verdi, 880.000’den fazla öğrenciye ulaştı. Sadece Türkiye’de ise 200.000’den fazla çocuk Novakid ile İngilizceye adım attı.
Platformun başarısının arkasında üç temel unsur var:
1. Esnek Program: Dersler haftanın her günü, günün her saati yapılabiliyor. Çocuğun okul programına, kurslarına veya sosyal etkinliklerine göre kolayca planlanabiliyor.
2. Garantili Sonuçlar: Novakid’in pedagojik temellere dayanan, oyunlaştırılmış müfredatı sayesinde çocuklar İngilizce öğreniyor, özgüvenleri artıyor ve yabancı dil konuşurken kendilerini rahat hissediyor.
3. Uygun Fiyatlı Eğitim: Yüksek kaliteli bire bir dersler ve grup seansları, farklı bütçelere uygun paketlerle sunuluyor.
Novakid’in farkı, çocuklara İngilizceyi “ödev” değil, “oyun” gibi hissettirebilmesinde. Her ders, renkli animasyonlar, interaktif oyunlar ve çocukların seviyesine uygun hikâyelerle işleniyor. Çocuklar farkına varmadan kelime haznelerini genişletiyor, telaffuzlarını geliştiriyor ve günlük konuşma pratiği kazanıyor.
Ayrıca grup konuşma pratiği seansları sayesinde öğrenciler, kendi yaş grubundaki akranlarıyla farklı ülkelerden bağlantı kurarak hem dili pekiştiriyor hem de kültürel farkındalık kazanıyor.
Novakid, çevrimiçi eğitimin tüm avantajlarını çocuklar için güvenli ve motive edici bir ortamda sunuyor. Platformun tüm içerikleri çocukların yaşına ve gelişim seviyesine uygun olarak tasarlanıyor. Ebeveynler, özel dashboard üzerinden çocuklarının gelişimini anlık olarak takip edebiliyor, ders sonrası öğretmen geri bildirimlerini inceleyebiliyor.
Erken yaşta yabancı dil öğrenmek, çocukların akademik hayatını, sosyal ve duygusal gelişimini destekliyor. İngilizceyi akıcı konuşabilen bir çocuk, ileride uluslararası projelerde görev alabilir, dünyanın herhangi bir yerinde eğitim görebilir ve kariyerini küresel ölçekte inşa edebilir. Novakid tam da bu nedenle, çocuklara geleceğe dair özgüven kazandırıyor.
UNESCO ve OECD verilerine göre, İngilizceyi etkin şekilde konuşabilen bireyler, küresel iş piyasasında ortalama %34 daha yüksek gelir elde ediyor. Ayrıca İngilizce, dünya genelinde akademik makalelerin %55’inden fazlasının dili. Bu veriler, çocukların erken yaşta İngilizce öğrenmesinin yalnızca okul başarısını değil, uzun vadeli yaşam fırsatlarını da etkilediğini gösteriyor.
Nörobilim araştırmaları, 12 yaşına kadar ikinci bir dil öğrenen çocukların, beyinlerinin dil merkezinin daha esnek çalıştığını ortaya koyuyor. Bu da onların yeni bilgileri daha hızlı öğrenmelerine, problem çözme becerilerinin gelişmesine ve yaratıcılıklarının artmasına yardımcı oluyor. Novakid’in 4-12 yaş aralığına odaklanmasının nedeni de bu bilimsel gerçek. Çocuklar bu yaşta dili daha doğal, kalıcı ve akıcı şekilde öğrenebiliyor.
Novakid öğrencilerinin ebeveynleri, platformun çocukların motivasyonunu ve okul başarısını artırdığını söylüyor:
• “Oğlumun derslere olan ilgisi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Novakid sayesinde İngilizce konuşmaktan çekinmiyor.”
• “Kızım için en büyük artı, esnek ders saatleri. Okuldan geldiğinde yorgunsa dersleri başka güne erteleyebiliyoruz.”
• “Ücretsiz deneme dersinden sonra kararımızı hemen verdik. Çocuğum her hafta yeni kelimeler öğreniyor ve bana İngilizce şarkılar söylüyor.”
Yeni okul yılı, çocukların hayatında yeni hedefler belirlemek için en doğru zaman. Novakid, ücretsiz deneme dersi ile ailelere ve çocuklara platformu tanıma fırsatı veriyor. Böylece hem çocuklar derslerin eğlenceli yapısını deneyimliyor hem de aileler gelişimi yakından görebiliyor.
Yaz tatilinin ardından, çocuklar yeni bilgiye daha açık oluyor. Novakid’in dersleri, okul müfredatını destekleyecek şekilde tasarlandığı için, çocuklar okulda gördükleri İngilizceyi pekiştiriyor, yeni kelimeler ve ifadeler öğreniyor. Bu sayede hem okul notları yükseliyor hem de çocuklar İngilizceyi günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getiriyor.
Novakid, ebeveynlerin karar vermeden önce platformu deneyimlemeleri için ücretsiz deneme dersi imkânı sunuyor. Bu derste hem çocuklar hem de ebeveynler, eğitimin ne kadar eğlenceli ve etkili olduğunu ilk elden görebiliyor.