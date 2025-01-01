OKULA DÖNÜŞTE ÇOCUĞUNUZA EN KIYMETLİ HEDİYE: AKICI İNGİLİZCE

Okul Başarısını Destekleyen Güvenli Ortam

Novakid, çevrimiçi eğitimin tüm avantajlarını çocuklar için güvenli ve motive edici bir ortamda sunuyor. Platformun tüm içerikleri çocukların yaşına ve gelişim seviyesine uygun olarak tasarlanıyor. Ebeveynler, özel dashboard üzerinden çocuklarının gelişimini anlık olarak takip edebiliyor, ders sonrası öğretmen geri bildirimlerini inceleyebiliyor.

Dünya Vatandaşı Çocuklar Yetiştirmek

Erken yaşta yabancı dil öğrenmek, çocukların akademik hayatını, sosyal ve duygusal gelişimini destekliyor. İngilizceyi akıcı konuşabilen bir çocuk, ileride uluslararası projelerde görev alabilir, dünyanın herhangi bir yerinde eğitim görebilir ve kariyerini küresel ölçekte inşa edebilir. Novakid tam da bu nedenle, çocuklara geleceğe dair özgüven kazandırıyor.

Küresel Eğitimde İngilizcenin Yeri

UNESCO ve OECD verilerine göre, İngilizceyi etkin şekilde konuşabilen bireyler, küresel iş piyasasında ortalama %34 daha yüksek gelir elde ediyor. Ayrıca İngilizce, dünya genelinde akademik makalelerin %55’inden fazlasının dili. Bu veriler, çocukların erken yaşta İngilizce öğrenmesinin yalnızca okul başarısını değil, uzun vadeli yaşam fırsatlarını da etkilediğini gösteriyor.

Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Avantajlar

Nörobilim araştırmaları, 12 yaşına kadar ikinci bir dil öğrenen çocukların, beyinlerinin dil merkezinin daha esnek çalıştığını ortaya koyuyor. Bu da onların yeni bilgileri daha hızlı öğrenmelerine, problem çözme becerilerinin gelişmesine ve yaratıcılıklarının artmasına yardımcı oluyor. Novakid’in 4-12 yaş aralığına odaklanmasının nedeni de bu bilimsel gerçek. Çocuklar bu yaşta dili daha doğal, kalıcı ve akıcı şekilde öğrenebiliyor.

Ailelerin Yorumları

Novakid öğrencilerinin ebeveynleri, platformun çocukların motivasyonunu ve okul başarısını artırdığını söylüyor:

• “Oğlumun derslere olan ilgisi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Novakid sayesinde İngilizce konuşmaktan çekinmiyor.”

• “Kızım için en büyük artı, esnek ders saatleri. Okuldan geldiğinde yorgunsa dersleri başka güne erteleyebiliyoruz.”

• “Ücretsiz deneme dersinden sonra kararımızı hemen verdik. Çocuğum her hafta yeni kelimeler öğreniyor ve bana İngilizce şarkılar söylüyor.”

Okula Dönüş Fırsatı

Yeni okul yılı, çocukların hayatında yeni hedefler belirlemek için en doğru zaman. Novakid, ücretsiz deneme dersi ile ailelere ve çocuklara platformu tanıma fırsatı veriyor. Böylece hem çocuklar derslerin eğlenceli yapısını deneyimliyor hem de aileler gelişimi yakından görebiliyor.

Yaz tatilinin ardından, çocuklar yeni bilgiye daha açık oluyor. Novakid’in dersleri, okul müfredatını destekleyecek şekilde tasarlandığı için, çocuklar okulda gördükleri İngilizceyi pekiştiriyor, yeni kelimeler ve ifadeler öğreniyor. Bu sayede hem okul notları yükseliyor hem de çocuklar İngilizceyi günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getiriyor.

Ücretsiz Deneyin, Farkı Görün

Novakid, ebeveynlerin karar vermeden önce platformu deneyimlemeleri için ücretsiz deneme dersi imkânı sunuyor. Bu derste hem çocuklar hem de ebeveynler, eğitimin ne kadar eğlenceli ve etkili olduğunu ilk elden görebiliyor.