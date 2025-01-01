HEYECANLA BEKLENEN O GÜN GELDİ, PRİME DAY BAŞLADI!

Amazon.com.tr’nin on binlerce üründe fırsatlardan faydalanabileceğiniz Prime Day kampanyası başladı. 14 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day boyunca sunulan fırsatlar Türkiye’den gelen taleplere göre belirlendi. Prime Day İndirim Avcıları ve çıraklarının takipçilerinden topladıkları indirim talepleri arasında en çok istenen ürünler, Prime Day boyunca Prime üyelerine özel fırsatlarla Amazon.com.tr’de olacak.

Amazon’un dünya çapında Prime üyelerine özel sunduğu ve yılın en çok beklenen alışveriş etkinliklerinden biri olan Prime Day, Amazon.com.tr’de başladı. 14 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day boyunca Prime üyeleri, teknolojiden ev aletlerine, spordan güzelliğe, modadan kitaba tüm kategorilerden ürünlerde kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek.